Gaganjeet Bhullar em grande no arranque do Open de Golfe

Gaganjeet Bhullar esteve em destaque no arranque da edição deste ano do Open de Golfe de Macau, encerrando a primeira ronda ao green de Coloane com 64 tacadas, sete abaixo do par. Com este resultado, o golfista indiano arrecadou a liderança na abertura da competição juntamente com a dupla coreana Yikeun Chang e Giwhan Kim.

Bhullar, que venceu o torneio em 2012, conseguiu sete “birdies”, tal como Giwhan Kim, enquanto o jovem de 23 anos Yikeun Chang alcançou quatro “birdies” e um “eagle” no terceiro buraco.

“A ronda correu-me bastante bem, acertei muito bem na bola. Continuei a ter oportunidades para fazer ‘birdies’ e isso permitiu-me continuar a seguir o meu plano de jogo”, referiu Bhullar, num comunicado emitido pela organização. Apesar do excelente arranque, o golfista referiu que o primeira dia de competição no Macau Golf and Country Club não se prefigurou “tarefa fácil” por causa das condições climatéricas: “O vento estava bastante confuso, vinha de todas as direcções, até nas minhas últimas tacadas. Conseguir estes resultados nestas condições deixa-me bastante feliz”, acrescentou.

Em boa forma está o também indiano Ajeetesh Sandhu, que mostrou que está em Macau para procurar a sua terceira vitória consecutiva na actual temporada, ao terminar a primeira ronda com 66 tacadas, permanecendo em quarto lugar com duas pancadas a mais que os líderes da classificação.

O campeão em título, Pavit Tangkamolprasert, fechou a ronda com 72 tacadas, numa pouco meritória 47.ª posição.