Exposição sobre ensino superior junta 88 instituições da China e Macau

A “Exposição sobre o Ensino Superior do Interior da China e de Macau”, que hoje se inicia e se pronlonga até domingo, vai juntar no auditório da escola Kao Yip, em Macau, 88 instituições de ensino superior da Região Administrativa Especial de Macau e da República Popular da China.

Durante o período da exposição realizar-se-á uma série de seminários sobre temas relacionados com a prossecução dos estudos com o intuito de “permitir que os cidadãos de Macau conheçam, em pleno, as informações do acesso ao ensino superior no Interior da China e em Macau”, refere um comunicado do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES).

De Macau estarão representadas 10 instituições do ensino superior, nomeadamente a Universidade de Macau, o Instituto Politécnico, o Instituto de Formação Turística, a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, a Universidade de Ciência e Tecnologia, a Universidade da Cidade de Macau, a Universidade de São José, o Instituto de Enfermagem Kiang Wu, o Instituto de Gestão e o Instituto Milénio. Estarão, ainda, presentes antigos alunos das instituições de ensino superior do território “para partilharem as suas experiências e a aquisição de aprendizagem com os visitantes”, acrescenta a nota do GAES.

A iniciativa resulta de uma organização conjunta entre o Departamento de Assuntos dos Estudantes de Instituições de Ensino Superior do Ministério da Educação, da República Popular da China e do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior de Macau.