China: Economia cresce 6,8 por cento e supera meta do Governo

No terceiro trimestre do ano, a economia do Continente cresceu 6,8 por cento. O valor ficou aquém do registado entre Abril e Junho, mas supera as melhores previsões do Governo Central. Os dados foram revelados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas numa altura em que decorre, em Pequim, o 19o Congresso do Partido Comunista Chinês.

A República Popular da China, segunda maior economia do mundo, cresceu 6,8 por cento, no terceiro trimestre do ano, menos uma décima do que no trimestre anterior, mas acima da meta fixada por Pequim, anunciou esta quinta-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE).

Os analistas esperam, porém, um abrandamento, à medida que as autoridades chinesas reforçam o controlo sobre os empréstimos bancários, visando travar o aumento da dívida, visto como a maior ameaça à estabilidade económica do país.

Pequim está a encetar uma reconfiguração no modelo económico chinês, visando um maior ênfase do consumo interno, em detrimento das exportações e do investimento em grandes obras públicas.

A China tem, no entanto, tido um ‘boom’ no aumento do crédito, desde a crise financeira global de 2008, que atrasou o reequilíbrio da economia.

Num discurso proferido na quarta-feira, na abertura do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), Xi afirmou que as perspectivas da China são “brilhantes”, mas reconheceu que a economia do país enfrenta “sérios desafios”. O secretário-geral do Partido Comunista Chinês disse que o partido terá que assumir “grandes riscos” e superar “forte resistência”.

Empresas e investidores estão atentos a sinais do Congresso sobre a profundidade das reformas económicas.

No discurso de quarta-feira, perante os mais poderosos do regime chinês, Xi repetiu promessas de dar ao mercado um “papel decisivo” na alocação de recursos, mas afirmou também a intenção do partido de desenvolver as empresas estatais.

Os dados ontem difundidos pelo Gabinete Nacional de Estatísticas revelam que as vendas a retalho na China subiram, em Setembro, 10,3 por cento, face ao mesmo mês do ano anterior, uma décima abaixo da média registada nos primeiros três trimestres.

A subida foi impulsionada por uma expansão do comércio electrónico, em termos homólogos, de 34,2 por cento.

A decisão do partido de anunciar os dados económicos durante o Congresso, o mais importante evento da agenda política chinesa, suscitou expectativas de que estes seriam positivos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia chinesa cresça este ano 6,7 por cento, mantendo a mesmo ritmo de 2016. A instituição elevou por duas vezes as suas perspectivas para a economia chinesa este ano, alegando o forte aumento da despesa pública.

A meta do Governo chinês para este ano é de 6,5 por cento, “ou mais alto, se possível”.

Os reguladores apontaram como prioridade reduzir os riscos no sistema financeiro. Aos bancos foi requisitado que controlem de perto os devedores, sobretudo aqueles que investem além-fronteiras, para assegurar que estes podem pagar as suas dívidas.

O Partido Comunista Chinês definiu como meta para 2020 dobrar o nível médio de rendimento, face a 2010, e lograr uma “sociedade moderadamente confortável”. Analistas da UBS apontam que, para atingir esse marco, o país deve manter um crescimento mínimo de 6,3 por cento, até ao fim da década.