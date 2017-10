Chefe do Departamento de Ensino da DSEJ vai ser a nova vice-directora do organismo

Alexis Tam revelou ontem que a nova vice-directora da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) será Leong Vai Kei, actual chefe do Departamento de Ensino do organismo. A notícia foi avançada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura à margem da cerimónia de inauguração do Festival da Lusofonia. O dirigente revelou ainda que o despacho que indica esta nomeação já foi por si assinado e será publicado em Boletim Oficial na quarta-feira. Leong Vai Kei entrará em substituição de Kuok Sio Lai que se vai aposentar no final deste mês.

