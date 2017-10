Carlos Bica e Marcelo D2 actuam no Jazz ao Centro

O festival Jazz ao Centro, que começou no dia 13, promove um concerto de Trio Azul de Carlos Bica no sábado, no Convento São Francisco, espaço de Coimbra que recebe no dia 26 um concerto de Marcelo D2.

Para a organização do festival, sábado será “um dos momentos altos” do evento que já vai na sua 15.ª edição, apresentando nesse dia, no Convento São Francisco, quatro concertos, três ‘showcases’ e uma masterclass, informou o Jazz ao Centro, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O festival, sublinha a organização, vai ocupar “vários espaços do Convento”, tais como o Grande Auditório, a antiga igreja, a Black Box e o Café-Concerto, “com propostas que exprimem a riqueza do jazz atual”.