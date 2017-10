Arrogante, autoritário e egocêntrico. CCAC arrasa Fong Soi Kun

O Comissariado Contra a Corrupção considera que as decisões tomadas a 23 de Agosto pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos revelam falta de coordenação e arbitrariedade. O organismo dirigido por André Cheong não poupa nas críticas a Fong Soi Kun, a quem acusa de arbitrariedade e de arrogância profissional.

Um relatório do Comissariado Contra a Corrupção divulgado esta quinta-feira aponta “procedimentos irregulares”, “elevado grau de arbitrariedade” e “decisões fruto do juízo pessoal do ex-director” dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Fong Soi Kun, que monitorizou o pior tufão dos últimos 53 anos.

O Hato causou, recorde-se, dez mortos e mais de 240 feridos em Macau em 23 de Agosto.

“O problema mais grave é a alta concentração do poder decisório, com procedimentos irregulares e critérios não transparentes, bem como um grau considerável de arbitrariedade, pelo qual a direcção destes serviços assume as principais responsabilidades, às quais não se pode esquivar”, refere o Comissário Contra a Corrupção (CCAC).

Para o CCAC, “a previsão de tufões e a tomada de decisões relativa ao içar dos sinais de tufão dependia do juízo e decisão pessoal do ex-director dos SMG, sem qualquer discussão prévia nem revisão posterior”. Além disso, o organismo aponta “a falta um mecanismo de consulta interna”.

O relatório do CCAC é o resultado de uma investigação aberta a 28 de Agosto, para “determinar responsabilidades a assumir, no âmbito dos procedimentos de previsão de tufões e da gestão interna por parte do ex-director do SMG”.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Fong Soi Kun – que apresentou a demissão um dia depois do tufão Hato – tinha estado debaixo de fogo devido ao hastear dos sinais de tempestade tropical há um ano, por ocasião da passagem do tufão Nida, altura em que os SMG içaram apenas o 3, tendo sido criticados por não terem elevado o alerta para 8.

Na sequência da investigação, “o CCAC descobriu que, quando um determinado tufão se aproximava, fora do horário de expediente, o ex-director dos SMG não permanecia nem regressava aos Serviços, limitando-se à consulta dos dados e das informações do respectivo tufão na Intranet daqueles serviços através da ligação daquela rede a sua casa”: “De seguida, comunicava com a subdiretora [Leong Ka Cheng] pelo telefone”, e quando precisava de tomar uma decisão para içar o sinal 3 ou mesmo o 8 de tufão, “o ex-diretor emitia a respectiva ordem aos meteorologistas através do telefone”.

O relatório também refere que Fong Soi Kun não participava no ‘briefing’ diário e que, no dia anterior à passagem do tufão, a sub-directora “já tinha formulado uma conclusão relativamente ao Hato”, comunicando aos participantes que “era necessário discutir apenas a previsão meteorológica da semana a seguir”, o que fez com que a reunião tivesse demorado apenas “cinco minutos”.

Fong Soi Kun disse no depoimento ao CCAC que “regressou às instalações dos SMG” na madrugada de 23 de Agosto, no dia da passagem do Hato, mas o organismo anti-corrupção observou que o dirigente foi directamente para o seu gabinete “sem passar pelo Centro de Vigilância Meteorológica para se informar da situação e trocar opiniões com os meteorologistas operacionais da linha da frente”.

“A falta de consulta prévia e de qualquer revisão posterior sobre as decisões tomadas” são para o CCAC uma “ideia autoritária e de desvalorização das opiniões dos seus colegas na gestão” e “um egotismo e uma arrogância profissional”.

O CCAC escreve que não encontrou “nenhuma prova de qualquer violação de disposições legais das áreas relativas ou de procedimentos legalmente estabelecidos” por parte dos SMG, no que diz respeito ao tufão Hato nem ao Nida, registado em 2016, nem que essas decisões tenham sido influenciadas por factores externos.

No entanto, diz ter verificado “a necessidade, muito urgente, de aperfeiçoamento dos procedimentos internos e das instruções no âmbito da previsão dos tufões” por parte da meteorologia.

Além disso, “constatou também a necessidade urgente” de realizar melhorias na gestão dos recursos humanos, equipamentos e instalações.

Para o Comissariado para Contra a Corrupção, “o processo de tomada de decisão relativa à previsão de tufões não é público, nem transparente, existindo mesmo interpretações diversas relativamente ao mesmo, variando de pessoa para pessoa sem que o público tenha o mínimo conhecimento relativamente aos fundamentos e factores de ponderação relativamente ao içar dos sinais de tufão”.

“Após a passagem de tufões, e perante as dúvidas levantadas pelo público relativamente às previsões, a direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos nunca apresentou nenhuma explicação pormenorizada nem assumiu as devidas responsabilidades”, refere o documento.