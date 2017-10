Anunciadas as 16 animações finalistas no  “Sound & Image Challenge”

O “Sound & Image Challenge” anunciou a selecção final de 16 animações que vão competir na edição deste ano do festival, que deverá decorrer entre 5 e 10 de Dezembro.

A Europa aparece na lista com quatro trabalhos, sendo que “Afterwork”, de Luis Uson, é fruto de uma cooperação entre Espanha, Equador e Peru. Igualmente de Espanha surge na lista “Down by Love”, de José Corral, que conta a história de um rapaz que nunca se preocupou com ninguém, até ao momento em que uma jovem russa lhe surge no caminho.

Manon Sailly, Charlotte Sarfatti, Christine Baudoin, Lara Cochete, Raphaël Huot e Fanny Teisson apresentam “Twin Islands”, sobre uma estranha ilha, onde os habitantes seguem um culto à simetria.

Da Alemanha chega “Night Spinning”, de Yi Luo, com a história de Eva, que tem uma paixão pelo seu melhor amigo. Numa produção conjunta, o dinamarquês Johan Oettinger e o lituano Urte Oettinger apresentam “Ragnarok”.

Alzbeta Buresova, da República Checa, expõe com “Modulátorie” uma comédia maliciosa sobre o que acontece quando uma sombra quer deixar de o ser.

“Fundamental”, de Shih Chieh Chiu, de Taiwan, foca-se numa ideia de fundamentalismo religioso, contando a história de um rapaz que ganhou coragem de sair da comunidade onde cresceu. “Revelation – the City of Haze” é apresentado pela mão do chinês Qichao Mao.

O Irão surge em destaque na lista com três filmes: “Polychrome”, de Negareh Halimi, uma animação musical, “Icky”, de Parastoo Cardgar, que conta a história de um rapaz focado no seu próprio mundo, e Amin Malakootikhah, com “I’m Not Alone!”.

Da Índia aparece “Schirkoa”, obra de Ishan Shukla que se centra nas escolhas complicadas da vida, entre o amor e a política.

Por fim, chegam da América do Norte quatro animações, três americanas e uma canadiana: “Monster”, de Montana Hall, “Adam”, de Evelyn Jane Ross, “Muco”, de Julie Oliveira e “Late Night”, de Kodai Yanagawa, respectivamente.