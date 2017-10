Após ter anunciado um reforço orçamental em praticamente todas as áreas da sua tutela, à excepção da cultura, Alexis Tam revelou ontem que todas as áreas que estão sob a sua alçada serão alvo de um acrescento orçamental no próximo ano: “Vai haver [um aumento] para todas [as áreas] incluindo cultura e também desporto”, adiantou o secretário para os Assuntos Socais e Cultura, à margem da inauguração do Festival da Lusofonia.

