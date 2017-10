A realidade crua da sociedade nipónica no cinema de Hirokazu Koreeda  

A Cinemateca Paixão escolheu o cineasta nipónico Hirokazu Koreeda como o segundo realizador em foco deste ano. A programação inclui uma dezena de filmes – incluindo a sua mais recente obra e uma película nomeada para o “Palme d’Or” em 2004 – e também uma palestra proferida por um crítico de cinema de Hong Kong.

O realizador japonês Hirokazu Koreeda é o segundo realizador em foco deste ano no âmbito da programação da Cinemateca Paixão. O ciclo de cinema decorre entre 11 e 25 de Novembro e nele serão exibidos 10 obras do cineasta, incluindo a sua mais recente película “O Terceiro Homicida”, que estreou este ano no Festival Internacional de Cinema de Veneza. A programação integra também uma palestra, intitulada “Coração e Sangue de Criança”, para a qual a Cinemateca Paixão convidou Ka Ming, crítico de cinema da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong e professor na Academia de Artes Performativas da antiga colónia britânica.

“[Hiroakazu Koreeda] é conhecido como um mestre dos dramas familiares íntimos, algo que consideramos estar relacionado com a audiência de Macau. A mensagem dos seus filmes é subtil mas perceptível. Os seus trabalhos apresentam as mudanças eternas e a variabilidade da vida. Entretanto, no meio de cada tragédia que as personagens enfrentam, por muito pequena que seja, existe esperança e força que escorre luz para a audiência. A vida continua e nós temos que continuar a caminhar, independentemente de tudo. Esta é também a razão pela qual escolhemos ‘Still Walking’ como tema deste ano do ciclo ‘Realizador em Foco’”, explicou fonte da Cinemateca Paixão em declarações ao PONTO FINAL.

A sua obra mais aclamada – “Nobody Knows” – integra também a programação deste ciclo de cinema e foi nomeada para o prémio “Palme d’Or” do Festival de Cinema de Cannes, em 2004. Este filme, baseado em factos reais, acompanha a história de quatro crianças que foram abandonadas pela sua mãe. Apesar de não ser a primeira vez que a progenitora desaparece, um diálogo entre as quatro personagens deixa adivinhar que este será talvez o desvanecimento definitivo. Os acontecimentos reais aconteceram em 1998 e ficaram cunhados como “O caso das quatro crianças abandonadas de Sugamo”. Com esta história, Koreeda procurou fazer uma crítica à pobreza que ainda se encontra no Japão, com a criança mais velha, Akira, a tornar-se responsável pelos seus meios-irmãos, todos filhos de pais diferentes.

Hirozaku Koreeda começou a sua carreira após terminar os seus estudos na Universidade de Waseda, com a produção de documentários para um canal de televisão, em 1987. Na altura, o realizar procurava chamar a atenção do público para os problemas que atingiam a sociedade nipónica da época. As suas produções desse tempo incluem “However” (uma história de duas crianças que durante a guerra cometem suicídio como resposta a cortes nas ajudas sociais), “Lessons From a Calf” (um filme sobre um grupo de crianças que aprendem a lidar com a morte), “August Without Him” (o quotidiano do primeiro japonês portador do vírus HIV) e “Without Memory” (um erro médico resulta na incapacidade de formar novas memórias em pacientes).