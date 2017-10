A celebração da lusofonia regressa às Casas-Museu da Taipa  

Por estes dias encontram-se novamente pelas Casas-Museu da Taipa os sabores, os sons e os cheiros lusófonos. É o Festival da Lusofonia que regressa naquele que é o seu 20º aniversário com a expectativa de mais um dia de festa.

Fotografia: Eduardo Martins;

O relógio ainda não acusava as 17h quando o PONTO FINAL chegou às Casas-Museu da Taipa. Àquela hora pouco fazia adivinhar que seria nesse mesmo dia que ia ter início a 20ª edição do Festival da Lusofonia que este ano aconteceu a uma quinta-feira. Com o aproximar das 18h30, a hora marcada para o arranque oficial desta festa, a azáfama começou a ocupar-se do espaço que gradualmente se foi enchendo de trabalhadores atarefados numa corrida contra o relógio. Rapidamente as bancas ganharam forma com as cores que remetem de imediato para os países que representam e às quais se juntam os petiscos, doçaria ou bebidas e o também sempre presente artesanato. Quem acompanha o festival desde o seu ano inaugural não deixa de notar um crescimento evidente e que este ano se traduziu em mais um dia de festa e também no aumento do subsídio oferecido às associações. Seja por parte da entidade organizadora – o Instituto Cultural – ou dos vários grupos que dão corpo ao festival, as expectativas estão em alta. Ou não fossem estes os 20 anos das comemorações conhecidas como “a lusofonia”.

Acendem-se as luzes e a festa começa. A rua que congrega as barracas das dez associações lusófonas presentes no festival enche-se de visitantes e curiosos. No espaço destinado à Guiné-Bissau somos levados até às ilhas Bijagós numa tentativa de promover aquele arquipélago perdido no Oceano Atlântico. Conta Félix Teixeira, vice-presidente da Associação dos Guineenses, Naturais e Amigos da Guiné-Bissau que ali se encontram “espécies marinhas que são únicas” como a tartaruga-verde. A contrastar com o azul do mar que impera na barraca da Guiné, pontuado pelas ilhas verdejantes, vamos encontrar no espaço dedicado a Timor-Leste um arraial de cores trazidas até Macau pelas mãos da artesã Rosalina da Costa. Chegada ao território apenas há uma semana, a coordenadora do projecto Bobometo trouxe um conjunto de peças de artesanato típicas do seu país.

É na mesma rua que o PONTO FINAL vai encontrar Leung Hio Ming, presidente do Instituto Cultural, que por ali passeava juntamente com o seu vice, Ieong Chi Ken. A este jornal, Leung garante que o Festival da Lusofonia se vai tornar “numa das maiores festividades de Macau”. “Este é já um dos 10 maiores festivais que acontecem durante o ano inteiro e é o único que consegue representar em pleno a troca cultural entre os países de língua portuguesa, os seus residentes em Macau e os habitantes de Macau”, disse.

“ESSA BARRACA ELA É UM LIVRO”

Na barraca do Brasil é a literatura daquele país que impera. Aqui ganha forma o livro editado pela Embaixada do Brasil em Pequim “Antologia da Poesia Brasileira” e que se espalha pelas paredes deste espaço. O objectivo é o de dar a conhecer a poesia brasileira à comunidade chinesa e nasceu do desconhecimento que Jane Martins, presidente da Casa do Brasil, diz existir em Macau face a este género literário do seu país.

“Os 50 [poetas da antologia] estão aqui. O nome deles está aqui de uma forma ou de outra. Ali por exemplo tem uma árvore de poesias, também temos a literatura de cordel que é uma literatura muito típica lá do Norte do Brasil que são histórias que normalmente são cantadas e depois passou-se para caderninhos”, desvenda Jane Martins.

Em relação ao aumento orçamental para as 50 mil patacas, Jane Martins é peremptória a afirmar que para si “não compensou”. “É muito dinheiro que a gente investe aqui, mais de 100 mil patacas para montar esta barraca”, explicou. Contudo, a dirigente associativa assegura que ao longo dos últimos 20 anos de participação no festival nunca teve prejuízo.

“OS ANIMAIS SELVAGENS SÃO SELVAGENS MAS TÊM QUE SER PRESERVADOS”

“Esta casa tem uma história engraçada porque foi o primeiro acampamento para turistas que existia e depois as coisas foram abandonadas. Houve problemas e quando fizeram um novo acampamento esta casa nunca foi retirada do meio do parque porque os leões assenhoraram-se dessa casa. Eles chamam mesmo a casa do leão porque aquele espaço, aquela casa no meio do nada pertence aos leões”, descreve Helena Brandão, presidente da Associação dos Amigos de Moçambique.

É esta casa deixada ao abandono e entregue aos leões do Parque Nacional da Gorongosa que a associação procurou reproduzir em plena ilha da Taipa. Deste lado do mundo, Helena Brandão explica que procurou trazer até Macau o trabalho desenvolvido pela fundação que se ocupa da gestão daquele espaço. “A partir do momento em que essa fundação passou a dirigir o parque apareceram mais espécies, o parque conseguiu oferecer animais para povoar outras parques e além disso melhoraram a vida da população. Eles prepararam a população à volta da Gorongosa para saber cuidar do seu próprio parque, construíram uma escola, tornaram-se técnicos”, conta.

“A RAEM TEM QUE ASSUMIR A LUSOFONIA”

A loja de penhores inicialmente pensada para a barraca de Macau foi transformada numa loja de quinquilharias. A razão? “Afinal de contas era muito mais complicado do que nós estávamos a pensar”, revela Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses (ADM). Aproveitando o embalo do Festival Lunar que recentemente tomou conta do território, a ADM transportou até às Casas-Museu da Taipa uma extensão desta festa com os lampiões que adornam o espaço. A loja de quinquilharias é também um regresso à Macau antiga que se mantém fiel até na escrita do nome na “fachada”. E porquê? “Porque para os chineses o fundamental era o nome em chinês e a outra coisa era a língua dos outros mas por uma questão de cumprimento da lei tinha que se pôr. Se está bem feito ou não está bem feito não interessa, o que interessa é que está cumprida a lei”, conta entre risos Senna Fernandes.

“Julgo que a lusofonia tem que ser uma coisa celebrada. A RAEM tem que assumir a lusofonia, isto não é só para inglês ou para chinês ver. Se a RAEM diz que quer ser uma plataforma para os países de língua portuguesa tem que ter uma visão muito mais do que uma mera visão económica. As coisas não acontecem se não houvesse um substrato cultural para isso tudo e o substrato cultural é isto que nós vemos”, critica Miguel de Senna Fernandes.

AO 20º ANO, É O GALO QUE REPRESENTA PORTUGAL

Ao fim de 19 anos sem recorrer ao Galo de Barcelos como emblema da sua barraca, a Casa de Portugal decidiu que seria na 20ª edição do Festival da Lusofonia que iria envergar este símbolo. “Já fizemos tudo o que se possa pensar. Temos ido correndo motivos e coisas que tenham a ver com tradição ou com coisas próprias de um local que nos caracterizem. Ainda não tínhamos ido ao galo e este ano decidimos finalmente ‘vai o galo’”, conta Amélia António, presidente da Casa de Portugal.

Este ano, a aposta gastronómica da associação vai para as ervilhas com farinheira, a primeira vez que se aventuram num prato quente. De regresso à barraca estão os há muito pedidos pastéis de nata que se vêm juntar aos bolinhos de amêndoa do Algarve, pastéis de feijão, entre outros produtos da gastronomia portuguesa.