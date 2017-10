Xi Jinping quer ver a China transformada em potência tecnológica

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu ontem ao Partido Comunista (PCC) que impulsione o desenvolvimento da indústria tecnológica do país, um sector marcado por tensões comerciais e acusações de que Pequim encoraja a usurpação de ‘know-how’ estrangeiro.

No discurso que abriu o XIX Congresso do PCC, Xi apelou à construção de um “país de inovadores”, com empresas que compitam em sectores como a aeronáutica, Internet e energias renováveis. O secretário-geral do Partido Comunista Chinês afirmou que promoverá a cooperação entre universidades, institutos de pesquisa, firmas estatais e pequenas empresas.

As tensões com Bruxelas e Washington, em torno das políticas de Pequim para promover a criação de tecnologia, têm aumentado à medida que o Continente surge como um competidor global. As empresas chinesas têm adquirido firmas estrangeiras do ramo tecnológico, suscitando preocupações nos países desenvolvidos de perda de vantagem competitiva.

No mês passado, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, propôs limitar a capacidade da China de adquirir empresas europeias de infra-estrutura, tecnologia e energia, e anunciou planos para a criação de um processo de revisão dos investimentos.

A decisão é vista como uma resposta às acusações de que as empresas chinesas estão a comprar activos tecnológicos europeus, enquanto Pequim bane a maioria das aquisições de activos chineses.

A República Popular da China tornou-se, nos últimos anos, um dos principais investidores em Portugal, comprando participações importantes nas áreas da energia, dos seguros, da saúde e da banca.

Mas Pequim exige que empresas estrangeiras na República Popular da China estabeleçam parcerias com firmas locais, normalmente grupos estatais. As empresas têm assim que partilhar tecnologia com parceiros que talvez se venham a tornar concorrentes.

Há várias décadas que as empresas estrangeiras acusam empresas chinesas de pirataria e roubo de tecnologia.

O país é visto como um centro mundial de espionagem industrial e analistas de serviços de inteligência estrangeiros dizem que está a piorar, à medida que Pequim tenta criar firmas para competir em áreas como robótica, energia e farmacêutica: “Vamos reforçar a pesquisa de base em ciências aplicadas, lançar grandes projectos nacionais nas áreas da ciência e tecnologia e dar prioridade à inovação em campos tecnológicos chgave”, afirmou Xi.

Pequim está a lançar um plano designado “Made in China 2025”, para transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades nos sectores de alto valor agregado, incluindo inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros eléctricos.