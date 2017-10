Xi Jinping espera mão firme com Hong Kong e Macau

O Governo Central vai continuar a aproveitar os benefícios mútuos da cooperação entre a China Continental e as duas Regiões Administrativas Especiais, focando-se tanto no desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, bem como na cooperação regional no pan-delta do Rio das Pérolas. No entanto, Xi Jinping lembrou que Macau e Hong Kong são parte integrante da República Popular da China e como tal estão sujeitas à vontade soberana de Pequim.

Elisa Gao, em Pequim

No arranque da 19ª edição do Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o presidente Xi Jinping teceu elogios à execução prática do princípio “Um país, dois sistemas” desde a transferência de soberania de Macau e Hong Kong, reiterando que uma tal política se vai manter inalterável e inabalável.

“Conseguir prosperidade e estabilidade em Macau e Hong Kong, e alcançar a plena reunificação da China, são factores essenciais na realização do rejuvenescimento nacional. Devemos garantir tanto a jurisdição global do Governo Central sobre as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, como o grau de autonomia de ambas”, referiu o presidente chinês, deixando, ainda assim, claro que Pequim vai exercer o seu poder soberano com “mão firme” em ambas as Regiões Administrativas Especiais.

Xi Jinping sublinhou ainda a relação de proximidade e interdependência entre o desenvolvimento de Macau e de Hong Kong e o desenvolvimento da própria República Popular da China: “Continuaremos a apoiar Hong Kong e Macau na integração do seu próprio crescimento no desenvolvimento global do país”, sustentou o líder máximo do Partido Comunista Chinês. “Daremos prioridade ao desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, à cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau e à cooperação regional no pan-delta do Rio das Pérolas, promovendo assim uma colaboração mutuamente benéfica entre o Continente e as duas regiões administrativas especiais. Vamos formular e melhorar políticas e medidas para tornar mais conveniente para as pessoas e para Macau desenvolverem carreira no Continente”, referiu.

Após a cerimónia de abertura do 19.o Congresso do Partido Comunista Chinês, Zheng Xiaosong, director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, defendeu, em declarações aos jornalistas, que o plano delineado por Xi Jinping para o futuro irá certamente trazer mais oportunidades de desenvolvimento e espaço de crescimento pessoal para os cidadãos da RAEM: “Macau pode aproveitar melhor as tendências de desenvolvimento para criar mais estabilidade e prosperidade”, disse Zheng. O responsável acredita que Macau irá manter o princípio “Uma só China”, aproveitando da melhor forma os benefícios dos dois sistemas para administrar, construir e desenvolver melhor o território.

Wang Guangya, antigo director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau junto do Conselho de Estado da China, referiu, por sua vez, que o Governo Central irá continuar a implementar políticas de alcance nacional em Macau e Hong Kong. No seu entender, é “bastante claro” que as linhas do Governo Central passam por “não fazer nada que prejudique a soberania nacional e o desenvolvimento do interesse da população local”.