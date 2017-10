Universidade de Macau sobe em “ranking” de instituições asiáticas  

Uma subida de 38 posições no “ranking” das melhores instituições de ensino superior da Ásia fez com que a Universidade de Macau (UM) passasse do 163.o lugar para o número 125.o da tabela que agrupa as melhores universidades do Continente, noticiou a Rádio Macau.

A universidade pública do território mantém-se no 501º lugar em termos globais, num total de 550 instituições incluídas no “ranking”, da responsabilidade da empresa “Quacquarelli Symonds”.

A Universidade de Ciência e Tecnologia estreia-se na lista, ocupando o lugar 301 entre as instituições asiáticas.

Hong Kong tem quatro universidades entre as dez melhores, sendo que pelo 5º ano consecutivo a liderança é da Universidade Tecnológica Nanyang, de Singapura.