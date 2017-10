Unicef pede ajuda urgente para crianças refugiadas no Bangladesh

A Unicef pediu ontem, com urgência, mais fundos para continuar a ajudar as crianças rohingyas que fugiram para o Bangladesh da vizinha Birmânia (Myanmar) e que representam 60 por cento do total de 582.000 refugiados daquela etnia.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) revelou que recebeu até agora apenas 7 por cento dos 76 milhões de dólares necessários para essa tarefa: “Sem financiamento adicional imediato, a Unicef não pode continuar a dar auxílio vital e protecção às crianças rohingyas que escaparam à violência horrível na Birmânia e procuraram refúgio no Bangladesh”, diz a Unicef em comunicado.

A 23 de outubro será realizada em Genebra uma conferência de doadores para angariar fundos para responder ao apelo humanitário das Nações Unidas para ajudar os rohingyas, mas a Unicef sublinha que precisa do dinheiro já e para os próximos seis meses de trabalho.

“Neste momento podemos dar apenas apoio imediato, mas no total precisamos de 76 milhões de dólares para um suporte a médio e longo prazo, como nos próximos seis meses. Só 7 por cento do valor necessário para as necessidades identificadas chegou. Isto não é suficiente”, disse um porta-voz da Unicef em Bangladesh, Sakil Faizullah à Agência Efe.

A UNICEF, na mesma nota que, sublinha que sem fundos não pode responder a necessidades básicas como água para mais de 40.000 pessoas, alimentos ou medicamentos.