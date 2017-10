Uma foto por dia

O congresso da liderança: Agentes de segurança de guarda antes da cerimónia de abertura do 19.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China no Grande Salão do Povo, em Pequim. A capital chinesa recebe o 19º Congresso do Partido Comunista da China, o evento político mais importante do país, onde a liderança do partido é definida e são traçados os planos para os próximos cinco anos. Xi Jinping deverá permanecer como secretário-geral do Partido Comunista da China por mais cinco anos. EPA / PILIPEY ROMANA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...