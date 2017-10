Três deputados apresentam propostas de debate na Assembleia Legislativa  

Forografia: Eduardo Martins;

Os deputados Sulu Sou, Ella Lei e Ng Kuok Cheong apresentaram três propostas de debate na Assembleia Legislativa, duas relacionadas com os transportes públicos e um sobre a resposta a catástrofes e a calamidades naturais, noticiou a Rádio Macau.

Sulu Sou defende que o Governo não deve continuar o projecto de reparações e melhoramentos no Terminal de Autocarros das Portas do Cerco, cujo término está previsto para daqui a dois anos. O deputado quer que os esforços sejam feitos no sentido de melhorar toda a zona envolvente das Portas do Cerco.

Já Ella Lei pretende ouvir as explicações do Executivo sobre os motivos que levaram à proposta do aumento de tarifas dos autocarros, ao mesmo tempo que Ng Kuok Cheong quer saber que soluções tem o Governo para responder a calamidades como o tufão “Hato” e quais os mecanismos de responsabilização futuros.