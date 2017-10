“Temos de ter um plano de contingência, um plano de resposta rápida perante emergências de natureza alimentar”  

O director-executivo do departamento de Gestão de Riscos e Segurança do MGM Macau, Yeung Van Fong, deixou ontem sugestões ao Governo no sentido de melhorar a resposta do território a situações de emergência que coloquem em causa a segurança alimentar. O dirigente foi um dos intervenientes no primeiro dia da “Semana da Segurança Alimentar”, que ontem arrancou.

Joana Figueira

A falta de um plano de contingência e de infra-estruturas públicas adequadas a situações de urgência, o escasso número de fornecedores de produtos alimentares ou a dependência do fornecimento de energia eléctrica face à República Popular da China, foram apontados como alguns dos maiores desafios em Macau para a segurança alimentar por Yeung Van Fong, director-executivo do departamento e Gestão de Riscos e Segurança do MGM Macau.

O gestor assinalou a passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto, como um momento de viragem relativamente ao entendimento das questões de segurança alimentar em caso de catástrofes naturais: “Ganhámos um grande conhecimento com o tufão. Temos de ter um plano de contingência, um plano de resposta rápida perante estas emergências de natureza alimentar”, afirmou, numa palestra integrada no primeiro dia da “Semana da Segurança Alimentar”, a decorrer na Torre de Macau.

Yeung Van Fong destacou que a maior fatia de energia eléctrica e de água consumidas no território é fornecida pela República Popular da China e referiu que, “no caso do tufão, que influenciou o nosso hotel, ficámos sem luz e sem água. Temos um plano de contingência, um plano de reserva, mas chegámos ao ponto de não ter energia suficiente no nosso gerador. Por isso, é importante ter um plano para a energia e para a água”, assumiu.

Em Agosto, a operadora MGM Macau disse ao Jornal Tribuna de Macau que sofreu danos relativamente ligeiros no hotel da península mas que foi necessário “fazer uma desinfecção total das instalações” e “inspeccionar os fornecedores para garantir a qualidade dos géneros alimentícios”.

Em termos de infra-estruturas, Yeung Van Fong salientou que “as vias públicas são muitas vezes demasiado estreitas e dificultam o transporte de produtos alimentares”, já que “o tráfego pode acarretar o risco de contaminação durante o transporte de bens alimentares”.

Ao falar-se do transporte, fala-se também dos fornecedores de géneros alimentícios. De acordo com o director-executivo de Gestão de Riscos e Segurança do MGM Macau, o leque de “fornecedores para escolher em Macau não é muito numeroso. Macau é um território muito pequeno e só há pequenas e médias empresas que operam negócios de fornecimento de produtos alimentares. As de grandes dimensões são poucas.”

Apesar de a Lei de segurança alimentar ter entrado em vigor em 2013, Yeung Van Fong defende que deve existir uma “uniformização das normas, seja de padrões internacionais ou do regulamento interno de cada empresa”, tal como deve ser criada uma “empresa de consultoria para a formação nesta área”.

O dirigente terminou a sua intervenção deixando três sugestões ao Governo: “Incentivar a interacção no aspecto da rede de fornecimento – incentivando a inovação – e em termos de infra-estruturas municipais deve-se incentivar a improvisação, ou seja, a capacidade de resposta destas infra-estruturas municipais”, defendeu Yeung Van Fong.