Sinergias artísticas e o encontro de culturas com a chancela da Unitygate

A 6.ª edição da iniciativa “Pontes & Intercâmbio Culturais entre Macau e Portugal”, uma iniciativa da plataforma Unitygate, arranca no próximo dia 26 com um programa que se propõe conjugar várias disciplinas e culturas num só evento. Prolonga-se até ao dia 12 de Novembro e conta com a participação de artistas de Macau e de Portugal, pretendendo proporcionar sinergias artísticas e a promoção de culturas.

Joana Figueira

As iniciativas da plataforma de intercâmbio artístico e cultural entre o Oriente e o Ocidente, Unitygate, têm o regresso agendado a Macau entre 26 de Outubro e 12 de Novembro, com um programa interdisciplinar e multicultural que arrisca o cruzamento entre a tradição e a contemporaneidade. Nesta 6ª edição de “Pontes & Intercâmbio Culturais entre Macau e Portugal” incluem-se um simpósio, acções de formação, concertos, uma exposição de fotografia, um laboratório artístico performativo e uma sessão de “Sunset Yoga” (Ioga ao pôr-do-sol). O tema transversal a todas as propostas “é o resgate da proximidade com a natureza” através da expressão artística.

“Onde é que está a natureza ao nível do nosso interior, o que é que brota da nossa verdade e da nossa natureza mais original e qual é a relação dos artistas e das pessoas com a própria natureza?”, questiona Sandra Battaglia, directora artística do projecto. Através desta ponte entre Oriente e Ocidente, quer-se resgatar “uma consciência mais holística e eco-sustentável”.

O certame desvenda-se em vários pontos da cidade e arranca com uma conferência de imprensa, pelas 16h, para apresentação do projecto aos residentes locais e com uma mostra de alguns produtos que nasceram por impulso da plataforma, como um trabalho de vídeo-arte e o lançamento de uma música de marionetas. A iniciativa vai ter lugar na Fundação Rui Cunha, uma das entidades com as quais a Unitygate mantém parcerias.

Para o dia seguinte, pelas 19h, está agendado um simpósio, direccionado para um abordagem holística do ensino artístico: “É um programa inédito dentro da plataforma sobre educação e arte e as visões de alguns artistas, educadores e professores que fazem parte da plataforma sobre um caminho do futuro, aquilo a que se chama um caminho holístico e um caminho do novo tempo. É uma conversa aberta, são perspectivas pessoais, de experiência pessoal de cada profissional que está envolvido”, explica Sandra Battaglia ao PONTO FINAL, a partir de Portugal.

O convite foi endereçado pela Creative Macau, que cedeu o espaço para realização da actividade. A iniciativa vai contar com a participação de Stella Ho, Elisa Vilaça, Battaglia e um quarto nome ainda por confirmar.

A 28 deste mês e a 4 de Novembro, Elisa Vilaça e Ana Battaglia juntam-se para conduzirem um workshop de artes visuais com instalação e performance nas Oficinas da Casa de Portugal e em Coloane. De um espaço fechado para o ar livre, “a ideia é levar a construção a ser explorada também perto da natureza”, diz Sandra Battaglia.

Os mais novos não ficaram esquecidos e nos dias 29 de Outubro e 4 de Novembro há concertos de movimento criativo e música para bebés e família, “trabalhando o espaço mágico, investindo na activação sensorial e motora mas através da arte, aproximando também relações: a afectividade, a experiência em conjunto entre mães, pais, avós e o bebé”, revela a também bailarina e coreógrafa. O primeiro tem lugar na “black box” da Casa de Portugal, o segundo na Fundação Rui Cunha.

Já no dia 31, às 18h, inaugura-se “Macau do caos ao silêncio aqui, cheira a silêncio”, uma exposição com fotografia de Ana Battaglia Abreu: “Macau tem um cheiro muito característico, cheira a quase tudo o que vemos na rua, menos a silêncio”, lê-se na sinopse da mostra que terá lugar no Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Uma residência e laboratório artístico performativo decorre entre os dias 31 de Outubro e 3 de Novembro, das 19h30 às 22h em vários pontos da cidade, e tem como propósito trabalhar as temáticas de cruzamento entre a natureza e a arte numa tentativa de construção artística, poética, dinâmica e interdisciplinar a partir do zero.

No dia 5 e 12 de Novembro – último dia do evento –, entre as 15h e as 17h, Marcelino Marques apresenta “Músicas e Canções tradicionais para toda a família” na Praia de Cheoc Van e no Parque Central dos Jardins do Oceanos, na Taipa, respectivamente.

No dia 11 do próximo mês há ioga ao pôr-do-sol. O Teatro Dança Estúdio, na Avenida do Almirante Lacerda, dá espaço a um final de tarde de música e dança com Renu & Ashish Dhawan e Sandra Battaglia & Rui Reis, acompanhados de músicos e bailarinos.