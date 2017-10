Serviços de Saúde vão contratar terapeutas em Hong Kong e em Taiwan  

Com o objectivo de duplicar o número de terapeutas actualmente existentes no território, os Serviços de Saúde vão recrutar profissionais de terapia a Hong Kong e Taiwan, revelou esta quarta-feira Tai Wa Hou, director do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, durante o programa “Fórum Macau” da Ou Mun Tin Toi. A notícia foi avançada pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau que indica que as novas contratações “podem também reforçar a resposta a dar às crianças de língua materna inglesa”, embora não haja planos para recrutar mais terapeutas para apoio em língua portuguesa.

Em relação ao acompanhamento de crianças de língua materna portuguesa, Tai Wa Hou alegou que a oferta, neste momento, “é suficiente”. Segundo indica a Rádio Macau, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude tem ao seu serviço dois terapeutas da fala que acompanham crianças em português, pelo que os Serviços de Saúde não planeiam contratar mais profissionais nesta área.

No entanto, o mesmo responsável assume a escassez de profissionais da terapia da fala: “Quanto à insuficiência de terapeutas [da fala], neste momento temos mais de vinte terapeutas. É, realmente, um número insuficiente. Por isso, vamos recrutar terapeutas de Hong Kong e de Taiwan para diminuir o tempo de espera no futuro”.

De acordo com os números avançados por Tai Wa Hou, desde a entrada em funcionamento do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, em Junho do ano passado, foram já acompanhados 1,783 casos. Com a criação este ano do Centro de Reabilitação Pediátrica, o tempo de espera para uma consulta diminuiu “de um ano e meio a dois anos” para “seis a oito meses”, indicou o mesmo responsável que considera este período “aceitável”.