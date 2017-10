“Semana de Aprendizagem Contínua” conta com cerca de uma centena de actividades

A edição deste ano da “Semana de Aprendizagem Contínua” agrupa cerca de uma centena de actividades para as quais são esperadas cerca de oito mil inscrições. Os participantes podem inscrever-se em cursos e formações nas áreas do desporto, da informática e da cultura, assistir a peças de teatro e participar em sessões de promoção de leitura.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) vai promover novamente a “Semana da Aprendizagem Contínua” que este ano se realiza entre 21 e 27 de Outubro. A cerimónia de lançamento do evento, assim como a entrega de condecorações aos vencedores do “Prémio sobre a Aprendizagem Contínua” tem lugar este sábado, no Jardim do Mercado de Iao Hon, por volta das 14h. Este ano serão premiados 243 participantes que acumularam pelo menos 80 horas em formações ou cursos de aprendizagem contínua. Durante a edição de 2017 da “Semana da Aprendizagem Contínua” vão ser organizadas cerca de uma centena de actividades para as quais são esperadas cerca de oito mil inscrições. O evento conta com um orçamento de 300 mil patacas.

A Associação para a Educação Contínua de Macau, que este ano é a entidade co-organizadora da “Semana da Aprendizagem Contínua”, vai organizar uma competição de escrita destinada ao público em geral e a alunos de escolas secundárias sob o tema “A Educação Contínua”. No primeiro dia do evento o organismo vai levar a cena uma peça “com o objectivo de incutir o lema ‘Aprendizagem ao longo da vida = valorização ao longo da vida’ demonstrando a importância da educação contínua e os benefícios para uma vida mais interessante e menos complicada”, adiantou ontem Leong Io Hon, vice-presidente da Associação para a Educação Contínua de Macau, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento.

Por sua vez, o Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural vai promover até Dezembro um conjunto de palestras sobre medicina tradicional chinesa. Paralelamente será organizada na Biblioteca do Patane e na Biblioteca de São Lourenço uma feira do livro que terá como tema a alimentação saudável e também actividades de promoção de leitura entre pais e filhos na Biblioteca Central de Macau e na Biblioteca Infantil Wong Ieng Kuan. Lo Chi Keong, chefe da Divisão de Prestação e Promoção de Serviços aos Leitores do mesmo departamento, avançou ainda que, também entre Outubro e Dezembro, a Biblioteca Central de Macau vai receber um conjunto de formações informáticas que permitem “aos participantes familiarizarem-se e compreenderem a utilização desses recursos quer no telemóvel quer no computador pessoal, orientando-os para a utilização dos mesmos no seu dia-a-dia”.

No decorrer da “Semana da Aprendizagem Contínua”, a Associação de Educação Permanente de Macau vai apresentar um conjunto de 16 cursos de formação. Entre eles contam-se a iniciação ao tai chi, técnicas de canto de ópera de Cantão, exercícios de aeróbica para idosos, canções populares na guitarra eléctrica, curso de aconselhamento para os problemas de jogo, curso de identificação de pedras preciosas, iniciação à caligrafia chinesa e curso de carpintaria de madeira de cânfora. Loi Wai Seng, presidente da direcção da entidade associativa, indicou que estes cursos estão incluídos no “Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo” promovido pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.