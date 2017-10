Semana da Moda do Sands arranca hoje  

O grupo Sands apresenta, entre hoje e 24 de Outubro, a Semana da Moda Sands Macau, um evento que conta com a participação do Centro de Transferência de Produtividade e Tecnologia de Macau (CPTTM, na sigla inglesa). No dia 21, o CPTTM promove o desfile final na Avenida dos Champs Elysées, do empreendimento “The Parisian”, junto à réplica da Torre Eiffel. No desfile participam oito designers e marcas locais, que apresentam mais de 50 coordenados.

Também de hoje a 24 de Outubro, o centro organiza uma exposição de designers de moda na rotunda do Shoppes, no Parisian, com cinco designers locais e 10 coordenados: “Os designers locais fazem parte do Programa de Incubação de Moda da CPTTM (MaConsef) 2017, que oferece uma plataforma para os locais interessados ​​em entrar na indústria da moda aprimorarem os seus talentos. O programa visa melhorar o conhecimento e as habilidades técnicas dos jovens designers de moda, ajudando-os a construir uma base sólida antes de entrarem na indústria”, pode ler-se na nota remetida pelo grupo Sands Macau.