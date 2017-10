Seguros: A partir de 1 de Janeiro, renovação de licença só com formação  

A partir do dia de Janeiro do próximo ano, os mediadores de seguros só podem renovar as respectivas licenças no ano seguinte, desde que possuam horas de formação nos termos legais. A novidade insere-se no “Programa de Desenvolvimento Profissional Contínuo para os Mediadores de Seguros”, lançado ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e que tem como propósito “elevar o nível profissional dos mediadores de seguros, protegendo efectivamente os interesses do público na aquisição de seguros e no aumento da confiança no sector segurador”, lê-se numa nota de imprensa da AMCM.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...