A sede do Governo vai abrir ao público durante este fim-de-semana, podendo os visitantes conhecer o edifício do Palácio do Protocolo, os jardins adjacentes e assistir a um conjunto de espectáculos. Durante estes dias estará também patente no palácio uma exposição de flores e outra de fotografias antigas de Macau. O horário de abertura será das 9h às 18h e a entrada é efectuada pelo lado direito do Palácio do Protocolo, através da Travessa do Paiva.

