Renger Van der Zande vai conduzir Honda NSX no Circuito da Guia  

A Honda escolheu o holandês Renger Van der Zande para operar a estreia competitiva do novíssimo Honda NSX nas curvas e contra-curvas do Circuito da Guia. A notícia é avançada pelo portal Autosport, que dá ainda conta que o piloto holandês, que esta temporada disputou o IMSA SportsCar Championship, testou o novo modelo da construtora nipónica no Circuito de Monza, Itália, no final da temporada passada.

A Honda vai disputar, a 18 e 19 de Novembro, a Taça do Mundo de GT com o propósito de dar a conhecer as potencialidades do novo modelo, depois do NSX ter sido colocado à venda em diversos pontos do planeta durante o Verão passado.

O modelo competiu apenas nos Estados Unidos, ainda que sob uma outra marca, a Acura. A construtora japonesa vai reforçar um alinhamento onde constam já marcas como a Audi, a Mercedes, a Porsche, a BMW e a Ferrari.

Experiente, Renger Van der Zande terminou sempre entre os seis da frente nas três últimas edições da Taça GT. O holandês terminou ainda a Taça Intercontinental de Fórmula 3 por duas vezes no grupo dos cinco primeiros.