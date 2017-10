Rabah Madjer é o novo seleccionador da Argélia

Rabah Madjer, autor do golo de calcanhar que ajudou o FC Porto a conquistar o seu primeiro título de campeão da Europa de futebol, foi ontem nomeado selecionador da Argélia.

“A Federação Argelina de Futebol nomeou Rabah Madjer como treinador nacional. A apresentação oficial do novo treinador e a equipa técnica que o acompanha terá lugar na quinta-feira às 10:00 da manhã, no Centro Técnico Nacional de Sidi-Moussa”, revelou a instituição no seu site na internet.

A federação não deu detalhes quanto à duração do vínculo do treinador que já sabe que não vai dirigir a Argélia no Mundial2018 da Rússia, uma vez que a equipa não se apurou, o que ditou o afastamento do espanhol Lucas Alcaraz.