Propostas para o reordenamento da Praça da Assembleia Legislativa variam entre sete e 14 milhões de patacas  

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) recebeu um total de 18 propostas relativas ao concurso público da obra de reordenamento da drenagem da Praça da Assembleia Legislativa. Apenas uma das candidaturas não foi admitida e outra foi admitida com a condição da entrega dos documentos em falta. Os orçamentos dos projectos variam entre os sete e os 14 milhões de patacas.

A obra em causa abrange a Praça da Assembleia Legislativa e as vias envolventes e compreende uma área de cerca de oito mil metros quadrados que abrange ainda a Rua 25 de Abril e uma parte da Avenida Sun Yat-Sen em frente à Praceta 25 de Abril. Os trabalhos consistem na construção de um sistema de drenagem de águas pluviais e residuais, elevação do nível do pavimento e sua repavimentação, entre outros. As obras terão início no segundo trimestre do próximo ano e o prazo máximo de execução é de 200 dias de trabalho.