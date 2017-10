Presidente do TUI pede revisão urgente da Lei de Bases da Organização Judiciária  

O nome do ex-procurador Ho Chio Meng, condenado em Julho deste ano a 21 anos de prisão efectiva, soou diversas vezes na sessão solene de abertura do ano judiciário, que ontem decorreu. O presidente do Tribunal de Última Instância apontou o processo em causa como exemplo da necessidade urgente de revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária. Já o procurador Ip Son Sang considerou que foi aplicada uma “sentença justa”, que veio confirmar a acusação deduzida pelo Ministério Público.

Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins;

O presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) defendeu ontem, na sessão solene de abertura do ano judiciário 2017/2018, a necessidade de se proceder a uma revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária, tendo em conta uma optimização da alocação de recursos judiciários. Sam Hou Fai apontou o processo do ex-procurador Ho Chio Meng como exemplo da urgência de revisão do diploma. O mesmo processo foi ainda abordado pelo procurador Ip Son Sang, que considera que foi proferida uma “sentença justa”, e que o facto de o Ministério Público (MP) ter remetido os autos ao TUI para o julgamento público deitou por terra a alegação de que o arguido estaria a ser perseguido. No ano judiciário que agora findou deram entrada nos tribunais das três instâncias 24.512 processos, o que constitui um decréscimo de 690 processos face ao ano anterior.

Depois de assinalar que já há dez anos apelou junto do Governo para que fosse promovida a revisão da Lei de Bases da organização Judiciária, de modo a melhorar o funcionamento do sistema judicial, o presidente do Tribunal de Última Instância reiterou ontem o apelo, socorrendo-se de um processo recente: “O julgamento do processo do ex-procurador [Ho Chio Meng], que se realizou no ano judiciário transacto, reforçou a necessidade e a urgência de revisão à Lei de Bases da Organização Judiciária”. Sam Hou Fai explicou porquê, assinalando que o julgamento do processo, que decorreu durante todo o ano judiciário anterior, ocupou grande parte do tempo de uma juíza-relatora do TUI e de um juiz-relator do Tribunal de Segunda Instância. “Porém, visto que a Lei de Bases da Organização Judiciária não prevê mecanismo de acumulação de funções ou de nomeação provisória, no sentido de permitir a substituição de um juiz dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias por outro do mesmo tribunal ou de instância inferior, para se ocupar dos processos já distribuídos àquele, o Conselho de Magistrados Judiciais não podia distribuir os demais processos que cabiam a estes dois juízes a outros, o que prejudicou gravemente o andamento dos outros processos”, considerou o magistrado.

No discurso de abertura do ano judiciário, Sam Hou Fai disse ainda esperar “que todos façam o seu papel, procedendo à revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária de forma decidida e no mais curto prazo possível, a fim de aperfeiçoar o funcionamento do sistema judicial”.

Também o procurador Ip Son Sang fez menção do processo de Ho Chio Meng, condenado em Julho deste ano, mas para manifestar concordância face à sentença proferida: “O Tribunal de Última Instância confirmou a existência da maior parte dos factos constantes das acusações deduzidas pelo Ministério Público e acabou por proferir uma sentença justa, condenando o arguido na pena de 21 anos de prisão pela prática de 1.092 crimes”.

Assinalando que “a luz do sol é o melhor desinfectante”, o procurador considerou que o facto de o Ministério Público ter remetido os autos ao TUI para o julgamento público “tornou insustentável a alegação do arguido de que ele foi perseguido”, sublinhando ainda que “os órgãos judiciários, persistindo na independência judicial, têm apurado a responsabilidade criminal dos infractores, independentemente do cargo que ocupam”.

MENOS PROCESSOS DERAM ENTRADA NOS TRIBUNAIS DAS TRÊS INSTÂNCIAS

Foram 24.512, os processos que no ano judiciário que agora findou deram entrada nos tribunais das três instâncias, menos 690 processos que no ano anterior. Um número que, segundo o presidente do Tribunal de Última Instância, “embora tenha quebrado a tendência de aumento contínuo de dois dígitos que tem vindo a registar-se ao longo dos últimos três anos, continua a permanecer no patamar dos 20.000”. Já os processos julgados, resolvidos pelas três instâncias, foram 22.869, “tendo diminuído ligeiramente face aos 23.602 processos no ano judiciário anterior”. Uma diminuição que Sam Hou Fai explica com o facto de ao longo de quase todo o ano judiciário três magistrados se terem ocupado “do julgamento dos processos relativos ao ex-procurador, tendo sido prejudicado, assim, o andamento dos outros processos”.

De acordo com o presidente do Tribunal de Última Instância, registou-se “um aumento surpreendente no número dos processos administrativos”. Ainda que nos últimos dois anos não se tenham verificado grandes alterações nos processos administrativos que deram entrada nas três instâncias, “constata-se que o número de [processos] entrados no Tribunal Administrativo subiu de 194 no ano judiciário anterior para 1.276 no ano passado, isto é, quase sextuplicou”.

Já o Ministério Público (MP) autuou, no ano judicial 2016/2017, 14.655 processos penais, “representando uma subida de 5 por cento em comparação com os 1.964 processos registados no ano judiciário passado”, anunciou o procurador Ip Son Sang. Tramitados foram 810 processos laborais, o que representa um aumento de 25 por cento face aos 647 processos registados no ano anterior: “Em relação às acções penais, que constituem o principal trabalho do Ministério Público, dos 16.82 processos concluídos no ano judiciário transacto, foram deduzidas 4.421 acusações e arquivados 12.084 processos após a investigação”. Ip Son Sang assinalou ainda que, em colaboração com os serviços de acção social e os órgãos policiais, o Ministério Público “instaurou 63 processos ligados à violência doméstica, e, até 1 de Agosto, deduziu 4 acusações”.