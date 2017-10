Presidente chinês promete uma China “ainda mais aberta ao mundo”

A economia chinesa vai “abrir ainda mais as portas ao mundo”, declarou esta quarta-feira o Presidente chinês, Xi Jinping, prometendo um tratamento justo paras as empresas estrangeiras presentes no país.

“A abertura traz o progresso, o encerramento recuos. A China não vai fechar as suas portas ao mundo, mas abrir-se ainda mais”, garantiu na abertura do 19.º congresso quinquenal do Partido Comunista Chinês (PCC).

O Governo vai “proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores estrangeiros e todas as empresas registadas na China serão tratadas em pé de igualdade e de forma justa”, insistiu Xi.

O Presidente chinês, que deverá receber um segundo mandato de cinco anos na liderança da segunda potência económica mundial, comprometeu-se a “desenvolver um novo modelo comercial e industrial” para o gigante asiático.

Em Janeiro passado, durante o Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça), Xi Jinping tinha defendido a globalização, garantindo que a China ia “manter as portas abertas”, por oposição às aparentes posições proteccionistas dos Estados Unidos.

Mas os parceiros comerciais de Pequim, sobretudo Washington e Bruxelas, continuam a acusar o regime de proteccionismo, enquanto as empresas estrangeiras no país continuam a reclamar de graves discriminações em relação aos grupos locais.