Paradise Entertainment continua  “de olho” nos casinos de Macau

A empresa Paradise Entertainment perdeu recentemente a oportunidade de adicionar um casino-hotel de Macau ao seu portfólio, com a aquisição por parte de Chan Meng Kam do casino Lam Kwai Fong, mas continua à procura de oportunidades para adquirir uma ou mais das chamadas “propriedades satélite”.

De acordo com o sistema regulatório de Macau, existe a possibilidade de entidades terceiras poderem controlar casinos-hotéis ou operações relacionadas com jogo nestas propriedades, desde que recorram às licenças de jogo de uma das concessionárias do território.

Em entrevista ao portal GGR Asia, Jay Chun, presidente da Paradise Entertainment, referiu que o grupo “não tem um alvo definido”, mas garantiu, ainda assim, que a empresa está sempre interessada em “novas oportunidades de negócio”.

A empresa China Star Entertainment anunciou na segunda-feira que Chan Meng Kam iria adquirir o hotel-casino Lan Kwai Fong, no qual a Paradise Entertainment também estava interessada, numa operação avaliada em cerca de dois mil milhões de dólares de Hong Kong. Uma carta de intenção entre a Paradise Entertainment e a China Star a confirmar negociações exclusivas entre as partes tinha sido celebrada, mas a mesma expirou a 30 de Setembro sem que as duas entidades tivessem chegado a acordo.

A Paradise Entertainment tem já experiência no sector do jogo em Macau, gerindo o casino Kam Pek, através do recurso à licença da Sociedade de Jogos de Macau. A empresa gere ainda casino Waldo, através do grupo Galaxy Entertainment: “O nosso negócio em torno dos casinos tem vindo a melhorar e tornou-se mais estável”, acrescentou Jay Chun, em declarações via telefone ao portal GGR Asia.