Palco para novos contactos e estreitamento de laços empresariais

Decorreu ontem a terceira edição do Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa. A iniciativa promove “oportunidades únicas” para pessoas e entidades interessadas em “explorar o mercado na China usando Macau como plataforma”, de Bernando Mendia, vice-presidente da Associação de Jovens Empresários Portugal-China e moderador do evento.

Pedro André Santos

O Venetian foi ontem palco de mais uma sessão do Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa, uma iniciativa que reuniu várias dezenas de empresários lusófonos para um debate de ideias e partilha de experiências e de conhecimentos sobre o mercado local.

“A importância destas iniciativas é sempre reunir as pessoas que estão interessadas em conhecer o mercado, são oportunidades únicas para eles virem cá. Já é a terceira vez que estamos a organizar este tipo de evento e em todos eles temos pessoas que se repetem e outras que vêm pela primeira vez”, explica Bernardo Mendia. Aqueles que se repetem vêm, no fundo, reforçar contactos, enquanto que para os que vêm pela primeira vez é um palco para conhecerem novas pessoas”, disse o dirigente ao PONTO FINAL.

O vice-presidente da Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC) foi o moderador do evento que ontem decorreu no Venetian, tendo partilhado o palco com alguns empresários portugueses, brasileiros e de Cabo Verde. Todos partilharam com os presentes as experiências e as expectativas que trazem na bagagem: “Quase todas as empresas que participam neste tipo de eventos têm como grande objectivo fazer vendas, seja de produtos ou de serviços, e aquilo que eles querem é encontrar parceiros. Querem encontrar potenciais compradores, importadores ou distribuidores que possam ajudar na expansão do seu negócio para a China, usando Macau como plataforma, que é aquilo se tenta promover e que de facto faz sentido”, acrescentou.

Bernardo Mendia sublinha, porém, que é preciso “fazer algum trabalho de casa” para tentar fazer marcações, tirando partido da Feira Internacional de Macau (MIF), que hoje tem início. Tendo como ponto de comparação as edições anteriores do certame, o vice-presidente da AJEPC referiu que tem havido grande interesse de empresas lusófonas, apesar de a maioria das empresas presentes continuarem a ser oriundas de Portugal: “Isto é um evento de networking, não é um evento que tenha como objectivo o número de pessoas. Tem-se mantido, acho que é importante. Acabam por ganhar reputação se tiverem esta periodicidade e nível de importância”, acrescentou.

O evento começou com a cerimónia de descerramento da placa do “Centro de Intercâmbio de Inovação e Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países de Língua Portuguesa”, uma cerimónia que contou com a presença do Secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. Os debates temáticos que preencheram a manhã focaram-se sobretudo na interligação entre a China e os países lusófonos, bem como na importância das “startups”. Neste sentido, a organização sublinhou a importância dos jovens por serem “dinâmicos e visionários”, para além de possuírem “bons conhecimentos” e estarem preparados para “assumirem responsabilidades”.

Uma das questões que suscitou mais pertinência entre os presentes prendeu-se com a sustentabilidade dos negócios. Um empresário brasileiro referiu que no Brasil esta questão é muito importante, e que já determinou mesmo o fim de negócios tidos como promissores: “A sustentabilidade é sem dúvida nenhuma um pilar muito importante para a inserção das empresas no cenário internacional”, apontou.

Uma opinião, de resto, partilhada por Bernardo Mendia, para quem a sustentabilidade pode representar uma oportunidade para os empresários estabelecerem parcerias: “Muitas vezes os negócios acontecem antes de as empresas estarem preparadas para isso e depois é que a empresa se vai adaptar e criar as condições para efectivamente prestar determinado tipo de serviços ou vender determinado tipo de produtos”, referiu ao PONTO FINAL. O dirigente lembrou ainda que esse tipo de actividades “é encorajada” na China, sendo, por isso, “de primeira importância”.

No fórum decorreu ainda a assinatura de um acordo de colaboração entre a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) e a empresa “Parafuturo de Macau Investment and Development Limited”, que irá gerir o Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau com “poderes delegados” pela DSE (ver notícia nesta página).