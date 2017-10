Orçamento para a segurança permanece igual em 2018  

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, revelou esta quarta-feira que o orçamento geral para a área que tutela não vai sofrer nenhum aumento no próximo ano. Wong Sio Chak falava à comunicação social após a cerimónia de abertura do ano judiciário 2017/2018 e indicou ainda que os planos para futuras unidades adjacentes a serviços da sua tutela não estarão contemplados no orçamento de 2018. O secretário justificou a ausência com o facto dos projectos ainda se encontrarem na fase do processo legislativo, explicou o dirigente.

Wong Sio Chak indicou ainda que foi estabelecido um diálogo entre a Polícia Judiciária, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e as operadoras de jogo para garantir um aumento das medidas de segurança e do pessoal de fiscalização. Prevê-se ainda uma melhoria dos mecanismos de cooperação e também a realização de exercícios de simulacro.