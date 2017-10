Leclerc confirma ausência do Grande Prémio de Macau

Charles Leclerc, campeão de Fórmula 2 e piloto júnior na equipa da Ferrari que disputa o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, confirmou que não irá correr este ano no Grande Prémio de Macau. Na única visita que contabiliza ao Circuito da Guia, em 2015, o monegasco completou a Taça Intercontinental de Fórmula 3 na segunda posição.

O piloto de 19 anos era apontado como um dos favoritos ao triunfo na edição de 2017 da Taça do Mundo de Fórmula 3, no Grande Prémio de Macau, onde foi segundo classificado em 2015, mas o actual campeão de Formula 2 não tem a intenção de regressar ao Circuito da Guia este ano.

Charles Leclerc tinha sido apontado como uma forte possibilidade para correr em Macau pela Prema Powerteam, “equipa irmã” da Prema Racing que recentemente conquistou o título de Fórmula 2 no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Porém, o jovem piloto decidiu abrir mão da passibilidade de correr por uma segunda ocasião na RAEM para se focar nos treinos de Fórmula 1 com a Sauber, bem como no final da temporada de F2 em Abu Dhabi.

“Adoro Macau, e gostaria muito de correr, especialmente por ser pela melhor equipa de Fórmula 3 da actualidade. Mas com os treinos de F1, bem como com as corridas que faltam da F2, decidi que seria melhor focar-me nestas provas, até porque ainda temos um campeonato de equipas para vencer, o que também é muito importante para mim”, disse o piloto ao portal Autosport.

Charles Leclerc referiu também que não pretende “trocar de categorias” com frequência, referindo-se à possibilidade de correr em competições de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 em simultâneo ou num curto espaço de tempo: “Acabamos por nos perder um pouco porque os três carros são diferentes na forma como são conduzidos, para além da diferença em termos de potência”, acrescentou.

O piloto de 19 anos tem sido apontado como uma forte possibilidade para correr pela Sauber no campeonato de Fórmula 1 do próximo ano, mas Leclerc não quis alongar o assunto, referindo que para já quer continuar a concentrar-se na recta final do campeonato de F2: “Ainda há corridas para fazer e tenho que continuar a mostrar serviço, e depois, no próximo ano, espero ter um lugar na Fórmula 1 para mostrar as minhas capacidades”, explicou.

Sobre a prova em Abu Dhabi, que irá decorrer no fim-de-semana de 25 e 26 de Novembro, Charles Leclerc garantiu que tenciona “arriscar até aos limites” visto que não tem nada a perder.