Improviso poético de José Manuel Simões desvenda-se este mês em Moçambique  

O Festival Internacional de Poesia – que decorre entre 23 e 28 de Outubro na cidade de Xai-Xai, em Moçambique – conta com a presença do escritor José Manuel Simões, naquela que é a primeira participação no evento de um autor residente em Macau. O também docente da Universidade de São José leva ao festival literário os livros já publicados sobre o Brasil e o jornalismo que se faz no território. Mas também a poesia, ainda não editada, que diz nascer do improviso.

Fotografia: Eduardo Martins;

Sílvia Gonçalves

José Manuel Simões estreia-se na próxima semana no Festival Internacional de Poesia, na cidade de Xai-Xai, em Moçambique, com um conjunto de intervenções que percorrem os seus livros sobre o Brasil, nomeadamente a sua vivência com a tribo indígena Potiguara – que reencontrou este Verão – e ainda o jornalismo produzido em Macau. No festival, organizado pela Associação Cultural Xitende, o escritor e docente do curso de Comunicação e Media da Universidade de São José, apresenta também o que diz ser a sua dimensão poética, vinculada ao improviso.

“Tenho três grandes intervenções no festival. A primeira é falar do meu livro ‘Ponto de Luz’, da viagem por todos os Estados do Brasil e todas as capitais de Estado. O livro percorre alguns lugares que o mundo ainda não conhece, debate algumas questões existenciais, vai além do Brasil profundo. Vou falar sobre essa minha relação, que hoje posso dizer que é passada, com o Brasil”, conta José Manuel Simões.

O docente descreve ainda uma segunda comunicação no festival relacionada com os índios Potiguara, tribo com que viveu no passado e cujo contacto recuperou este Verão, uma década depois: “A minha segunda intervenção refere-se à minha vivência com os índios, o que os Potiguara foram, o que são e o que vão ser. Estive lá este Verão, dez anos depois, e foi com muita dor que vi que os rituais que eram sagrados, pese embora continuarem a existir, viraram folclore. Hoje há índios com mota, índios vestidos, índios no Facebook, ligados às tecnologias. O que não desvirtua o que é a essência de uma tribo indígena, mas, na minha óptica, perde a sua beleza e também alguma dessa essência que eu retrato no livro ‘Deus Tupã’”.

Já a terceira intervenção recupera um título lançado este ano pelo escritor, que apresenta uma leitura sobre o jornalismo produzido no território: “A minha terceira intervenção é para falar de jornalismo, para falar de como é que eu vejo o jornalismo do mundo, o jornalismo em língua portuguesa. Eu lancei este ano o livro ‘Jornalismo Multicultural em Português – Um Estudo de Caso em Macau’. E vai recair sobretudo naquela abordagem que eu chamo de jornalismo positivo, jornalismo do bem, jornalismo de amor ao próximo, jornalismo de solidariedade”. Para Simões, o jornalismo a que chama de positivo, “não é um jornalismo de boas notícias, é um jornalismo de causas, onde os factos são abordados na tentativa de construir um mundo melhor”.

O escritor diz não ter ficado surpreendido com o convite de Deusa D´África – pseudónimo da poetisa e activista cultural Dércia Sara Feliciano, coordenadora da Associação Cultura Xitende -, com que se cruzou na edição deste ano do Festival Literário de Macau, uma vez que a poesia também se tem atravessado no caminho, ainda que num registo de improviso: “Há uma quarta parte que é um lado meu que ainda não está publicado, que é o poeta. O meu lado poético está muito ligado à arte efémera, eu gosto muito de poesia de improviso. Vou participar numa série de rodas de poesia, onde iremos certamente improvisar poesia a partir de um tema, com a Madeleine, da Áustria, com a Deusa D’Àfrica, de Moçambique, com outros poetas de Moçambique. E nessas rodas de poesia vamos partilhar poesia e construir poesia em comum”, revela o autor.