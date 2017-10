Frota da Turbojet com “hotspots” da CTM até Novembro  

A Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) anunciou que até Novembro a frota da Turbojet vai estar equipada com “hotspots” de Internet. O novo serviço é o resultado de um protocolo assinado recentemente entre a Shun Tak – China Travel e a CTM e insere-se no projecto de desenvolvimento da empresa de telecomunicações “Digital Macau”. A CTM espera ter a instalação do serviço de internet gratuita em todos os barcos da frota da Turbojet concluída ainda este mês de modo a ter o serviço totalmente operacional até Novembro.

Numa nota de imprensa enviada às redacções, a Companhia de Telecomunicações de Macau indica que actualmente tem disponíveis cerca de 2,500 “hotspots” de Internet espalhados em pontos turísticos e lojas, um pouco por todo o território. A empresa adianta ainda que todos os autocarros da rede de transportes públicos de Macau já estão equipados com serviço de internet gratuita.