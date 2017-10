Felix Rosenqvist confirma regresso à Guia

O piloto sueco Felix Rosenqvist está de regresso ao Grande Prémio de Macau para competir pela primeira vez na Taça do Mundo de GT. A possibilidade tinha sido na semana passada aventada e foi ontem confirmada quer pelo atleta, quer pela formação com a qual Rosenqvist vai competir no traçado do território.

Os responsáveis da equipa norte-americana Scuderia Corsa confirmaram que o piloto sueco vai correr com um Ferrari 488 GT3 no evento agendado para o fim-de-semana de 18 e 19 de Novembro: “O recorde de Felix fala por si mesmo. É bastante notável em Macau, e entre a sua condução e a profundidade da nossa equipa temos a certeza do que poderemos alcançar”, referiu Giacomo Mattioli, chefe da equipa, ao portal motorsport.com.

O piloto sueco, que venceu na Guia em 2014 e 2015 na prova de F3, salientou, em declarações ao mesmo portal, que competir em Macau é algo “muito especial”, especialmente tendo em conta o sucesso que alcançou noutros anos no território. “É um dos meus eventos favoritos. Foi um circuito onde sempre tive grandes experiências no passado”, sublinha.

Rosenqvist lembrou ainda que a Scuderia Corsa “tem uma incrível reputação” em termos de preparação de alguns dos melhores Ferrari para a prova de GT, ficando bastante satisfeito pela oportunidade que lhe foi concedida.

A lista de inscritos para a edição de 2017 da Taça do Mundo de GT deverá ser conhecida a 24 de Outubro e irá incluir mais cinco fabricantes, nomeadamente a Audi, Mercedes, BMW, Porsche e a estreante Honda, que se apresenta no território com um novo modelo – o NSX – que deverá ser conduzido pelo holandês Renger Van der Zande.