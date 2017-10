Empresas portuguesas procuram abrir as portas do mercado chinês com participação na PLPEX  

São 21 as empresas que integram a delegação portuguesa que participa desde hoje na Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa. Representam áreas e sectores muito distintos mas, de forma geral, procuram desígnios comuns: novos investimentos e a entrada no mercado chinês.

Uma delegação composta por 21 empresas portuguesas encontra-se a participar na terceira edição da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX) que este ano se realiza em simultâneo, mas de forma independente da Feira Internacional de Macau (MIF, na sigla inglesa). Os ramos de actividade das empresas participantes oscilam entre as indústrias da construção civil, agro-alimentar e farmacêutica, passando pelos sectores da consultoria financeira, imobiliário e decoração, entre outras. De um modo geral, os empresários procuram em Macau uma “montra” para os seus produtos e serviços e também oportunidades de negócio que abram as portas a novos mercados, nomeadamente do mercado mais apetecido do mundo, o mercado da República Popular da China.

A participar pela primeira vez na feira, Cristina Varandas, representante da Dermoteca, empresa com negócios na área da cosmética dermatológica, refere que vai procurar “conhecer melhor o mercado local”, de acordo com um comunicado enviado às redacções pela empresa de marketing Hogo Digital. A empresária, estreante nestas andanças, assume ser “aliciante” a ideia de Macau como “uma excelente porta de entrada para a China”.

Já Guilherme Marques, representante da transportadora de mercadorias Intertráfego, garante que este é um evento “que permite fazer muitos contactos”. Depois de ter participado na última edição do certame, a empresa regressa a Macau com a expectativa de integrar o mercado de trocas sino-português: “As empresas portuguesas e europeias aqui presentes querem vender na China e os chineses querem vender na Europa. Estamos seguros que o mercado chinês é uma boa aposta”, garante Guilherme Marques, citado na mesma nota de imprensa.

As perspectivas de entrada no mercado chinês foram também a razão que trouxe até Macau a empresa Estudo Didáctico. Durante o evento, a companhia vai procurar promover o seu produto “Caneta Ting”, usado na aprendizagem e desenvolvimento linguístico: “Para o mercado chinês, e neste momento focando em Macau, o objectivo é colocar o nosso produto nas escolas e nos colégios e temos ainda a ambição de encontrar um retalhista local que possa vender o nosso produto directamente ao consumidor local”, indicou Jorge Barbosa, representante da Estudo Didáctico.

Por seu turno, Sílvia Caetano, representante da Install Expert, do sector da construção civil, assume chegar a Macau com “algumas perspectivas de negócio”. Segundo a empresária, “esta é uma região ainda em crescimento ao nível da construção e com algum espaço para novas soluções, direccionadas para a sustentabilidade.

As empresas que integram a delegação portuguesa na PLPEX são co-financiadas pelo programa de apoio ao investimento “Portugal 2020” no domínio da competitividade e internacionalização.

A terceira edição do PLPEX arranca hoje, no Centro de Convenções e Exposições do Venetian, e prolonga-se até sábado. A área de exposição estende-se por três mil metros quadrados onde vão estar presentes mais de 210 organizações e empresas provenientes da República Popular da China, de Hong Kong e dos países de língua portuguesa. A feira encontra-se dividida em quatro áreas temáticas principais: organismos governamentais/organizações de promoção do comércio e associações comerciais, produtos alimentares, produtos não alimentares e serviços.