Empresários de Hong Kong investem em aldeamento turístico em Elvas

Um grupo de empresários chineses vai adquirir um aldeamento turístico em Elvas (Portalegre), o primeiro de um conjunto de investimentos asiáticos previsto para a zona, disse ontem à agência Lusa o presidente do município, Nuno Mocinha.

“Surgiu o interesse de um grupo de investidores de Hong Kong (China) em comprar o empreendimento Elxadai Parque à Orbitur para o poder recuperar e reutilizar na sua função principal que é o turismo”, afirmou o autarca.

O investimento dos empresários chineses, ligados à empresa Prospect Time International Investment Limited, surge, segundo Nuno Mocinha, na sequência de um memorando assinado recentemente com a Câmara de Elvas e que visa concretizar outras áreas de negócio no concelho, nos próximos anos.

Segundo a página da Internet da Orbitur, proprietária do empreendimento turístico Elxadai Parque, o espaço é composto por um hotel rural de três estrelas e apartamentos turísticos também de três estrelas.

Situado num monte alentejano na zona de Varche e a escassos quilómetros da cidade raiana de Elvas, o Elxadai Parque dispõe ainda de piscina, campo de ténis, centro hípico, capela e de sala de conferências.

O turismo em Elvas tem vindo a crescer desde que, em 2012, as fortificações da cidade foram classificadas como Património Mundial na categoria de bens culturais, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

O presidente do município mostrou-se satisfeito com o investimento por parte dos empresários chineses, uma vez que vão “contribuir para que a região consiga dar resposta aos visitantes em termos de alojamento”: “O Elxadai Parque, embora tenha condições para estar aberto todo o ano, não tem todas as suas valências a funcionar e o que se pretende é que se possa meter a unidade ao serviço do turismo, que é cada vez mais crescente em Elvas, e que necessita de capacidade de resposta em termos de alojamento”, disse.

Contactado pela Lusa, José Garção, colaborador da empresa Prospect Time International Investment Limited, escusou-se a avançar os valores envolvidos no negócio com a Orbitur, remetendo “para mais tarde” a sua divulgação.

Além do turismo, segundo José Garção, os investidores vão adquirir o Elxadai Parque para albergar a “sede principal” da empresa.