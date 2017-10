A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental vai mudar de instalações já no próximo sábado. Este organismo vai passar a estar localizado no primeiro andar do Edifício CEM, localizado entre os números 32 a 36 da Estrada D. Maria II. Informa esta direcção de serviços que os números de telefone actuais, assim como a página electrónica, se mantêm inalterados.

