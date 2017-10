Diplomatas americanos, japoneses e sul-coreanos reúnem-se sem Seul

Diplomatas dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão vão encontrar-se em Seul para discutir políticas a adoptar em resposta aos esforços da Coreia do Norte para expandir o seu programa de armamento nuclear.

O vice-secretário de Estado norte-americano, John Sullivan, e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Shinsuke Sugiyama, comprometeram-se a encontrar mais formas de pressionar Pyongyang, após um encontro em Tóquio, antes de viajarem para Seul para conversações com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano, Lim Sung-nam.

As conversações surgem quando os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizam exercícios navais conjuntos para treinarem contra possíveis provocações da Coreia do Norte.