Compra online de produtos alimentares preocupa Hong Kong, Macau e Província de Guangdong  

O rápido avanço registado na comercialização de produtos alimentares através da Internet tem atraído a atenção de governos e especialistas da área de segurança alimentar de Macau, de Hong Kong e da província continental de Guangdong. Para o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), os riscos de comprar alimentos ‘online’ é um dos seus focos de preocupação e os regulamentos actualmente em vigor prevêm uma “fiscalização constante”. Hong Kong e a província de Guangdong estão atentas, mas notam que a supervisão é um desafio.

Os consumidores são muitas vezes levados a escolher alimentos através da informação digital disponibilizada pelas lojas virtuais, o que “por um lado é conveniente, mas por outro representa um desafio para a inspecção dos produtos alimentares”, afirma Yeung Tze-kiu, consultor do Centro de Segurança Alimentar do Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental de Hong Kong, numa palestra integrada na “Semana da Segurança Alimentar”:

“Estamos atentos às plataformas online que vendem produtos alimentares. É preciso haver responsabilização em caso de intoxicação alimentar por causa da ingestão de produtos alimentares adquiridos através da Internet”, disse Ye Gaolong, sub-director do Instituto de Inspecção Alimentar da Província de Guangdong, que falou sobre a definição das responsabilidades assumidas pelas empresas.

As encomendas são muitas vezes feitas a empresas que dispõem apenas de um correio electrónico e não de qualquer tipo de espaço físico, o que dificulta a inspecção dos géneros alimentícios. Yeung Tze-kiu questiona-se: “Neste novo modelo, como é que podemos fazer a supervisão? A supervisão é feita através de licenças para estas lojas online, que têm de ter informação pormenorizada sobre a origem dos produtos alimentares.”

“Na aplicação da lei é muito importante a cooperação entre o Governo, o sector alimentar e os consumidores dos produtos”, referiu o consultor. Já Lio Hon Meng, director do mesmo Centro de Segurança Alimentar de Hong Kong, apontou que “a revisão da lei demora tempo e o novo modo de compra de produtos alimentares está em evolução constante”.

Em Macau, o IACM garante a realização de “avaliações e documenta as vendas online de produtos alimentares. Ao longo do ano de 2015 e até Junho de 2016, os resultados dos testes de amostragem aos alimentos prontos a comer do tipo sushi, sashimi, ostras frescas, doces e sobremesas, não revelaram quaisquer anomalias”, lê-se no Guia de Segurança Alimentar, no website do organismo.