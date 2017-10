Associação dos Advogados de Macau assina protocolo de cooperação de arbitragem com organismo da China  

A Comissão de Arbitragem Económica e Comercial Internacional da China (CIETAC) e a Associação dos Advogados de Macau (AAM) assinou ontem um protocolo de cooperação na área da arbitragem que prevê duas vertentes. No âmbito da primeira vertente está inserida a formação de árbitros de Macau e da China e a organização conjunta de seminários e conferências.

A segunda diz respeito à integração de árbitros do território, inscritos no Centro de Arbitragens Voluntárias da AAM, na lista de árbitros da CIETAC. O novo panorama prevê a recomendação de árbitros de Macau em processos de arbitragem do organismo do continente, principalmente em conflitos relacionados com os países de língua portuguesa.

A cerimónia de assinatura do protocolo decorreu durante o seminário intitulado “A Resolução das Disputas nas Áreas Económica e de Investimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa” que por sua vez está integrado na série de iniciativas que por esta dia estão em discussão no território relativas à cooperação com os países de língua portuguesa.