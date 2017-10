Angola: Kwanza pode desvalorizar trinta por cento, diz economista angolano

O director do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) de Angola admite como inevitável uma desvalorização do kwanza em 30 por cento, apontando ainda a necessidade de o Presidente angolano clarificar se conta com o governador do banco central.

A posição foi assumida em declarações à agência Lusa pelo economista Manuel Alves da Rocha, director do CEIC, da Universidade Católica de Angola, na sequência do aviso feito pelo chefe de Estado, na segunda-feira, ao Banco Nacional de Angola (BNA), que foi entendido como uma retirada de confiança política ao governador da instituição Valter Filipe.

“Uma das piores coisas em política é não se dizer directamente o que se pretende. A política é afinal sempre feita de meias palavras. Se o novo Presidente quer demitir o governador do BNA que o faça, não sendo necessário estar-se com insinuações à volta do papel dos bancos centrais – toda a gente sabe qual o seu papel”, afirmou Alves da Rocha.

O Presidente angolano avisou na segunda-feira, no seu primeiro discurso anual sobre o estado da Nação, que o BNA deve cumprir “de forma competente” o seu papel enquanto entidade reguladora do sistema bancário, criticando a distribuição das “escassas divisas” por um pequeno grupo de empresas.