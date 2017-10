Ambrose So apresenta exposição de caligrafia chinesa em Lisboa  

Foi inaugurada recentemente em Lisboa uma exposição a solo de caligrafia chinesa de Ambrose So, no Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa. “A Cultural Janus: Macau’s Complexity on Calligraphic Parade” reúne um conjunto de poemas escritos durante as dinastias Ming e Qing. Entre elas encontram-se “The Encounter of Foreign Traders in Xiangshan Ao”, de Tang Xianzu, “Poem on Macau”, de Wu Li, “On the new House in Macau, de Zheng Guanying, “Poem about the Ocean View Pavillion”, de Qu Daqun, entre outros textos de Pan Feishang. No discurso de inauguração da exposição, o artista e director executivo da Sociedade de Jogos de Macau sublinhou o papel de Macau no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

A inauguração da exposição contou com a presença do embaixador da República Popular da China em Portugal, Cai Run, do embaixador do Cazaquistão em Portugal, Nurzhan Abdymomunov, dos antigos governadores de Macau, José Garcia Leandro e Vasco Rocha Vieira e também do presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, Luís Filipe Barreto.