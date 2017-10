Alexis Tam: Apoio do Governo às industriais criativas não está em questão  

Alexis Tam garantiu ontem que o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, as quais abrangem também espectáculos artísticos e culturais, tem total apoio do Governo. Em declarações aos jornalistas, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura dava resposta às preocupações de algumas associações artísticas e culturais relativamente à regulamentação referente aos locais de espectáculo, constante do Regime de Condicionamento Administrativo, actualmente em consulta pública. O Instituto Cultural está disponível para auscultar as opiniões apresentadas.

