Vietname: Mau tempo já fez pelo menos 75 mortos

Pelo menos 75 pessoas morreram e 28 estão desaparecidas devido a inundações e aluimentos de terras, causados por fortes chuvas no norte do Vietname, informaram esta terça-feira fontes oficiais.

A Autoridade de Gestão de Desastres vietnamita indicou que as inundações também causaram 38 feridos nas províncias de Thai Binh, Hoa Binh, Nghe An, Thanh Hoa, Ha Tinh, Son La e Yen Bai.

As chuvas destruíram 249 casas, inundaram parcialmente mais de 30 mil, danificaram mais de 22 mil hectares de arrozais e mataram mais de 10 mil cabeças de gado e 300 mil aves de capoeira em zonas rurais, onde milhares de pessoas vivem do que produzem.

As autoridades procuram agora os desaparecidos e tentam reparar as infra-estruturas danificadas e retirar do isolamento as povoações que ficaram incontactáveis.