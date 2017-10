USJ recebe romancista japonês para palestra sobre a “Teoria do Espaço Fictício”  

A Universidade de São José recebe, no próximo dia 26, o romancista e arquitecto japonês Takayuki Suzuki para proferir uma palestra intitulada “Theory of Fictive Space: Architecture, Literature and Film” (Teoria do Espaço Fictício: Arquitectura, Literatura e Cinema). A conferência, organizada pela Faculdade de Indústrias Criativas da instituição de ensino superior, pretende abordar a temática do futuro que, por ser incerto, apenas pode ser entendido como “ficção”, de acordo com uma breve nota em que a palestra é apresentada.

Takayuki Suzuki foi professor da Faculdade de Arquitectura da Kyoto Seika University e também no Instituto de Arquitectura do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Como autor recebeu o prémio Prémio Literário Gunzo, em 1987, pelo seu romance “Portrait in Number”. Recentemente publicou o romance “The Perfect World” e o livro “Theory of Fictive Space”. O seu projecto de arquitectura “A Novelist’s House” foi seleccionada pela SD Review em 2006.