Tecnologia inovadora apresentada no “MGS Entertainment Show”

A edição deste ano do “MGS Entertainment Show” vai contar com a presença de algumas das principais empresas tecnológicas do sector, que deverão promover os seus produtos mais recentes junto de profissionais e curiosos.

Apresentada pela organização como uma “feira ampla dedicada ao jogo, entretenimento e lazer”, o evento vai focar-se este ano em “inovações responsáveis por reformular o conceito de cidade-inteligente num futuro próximo”, dando a conhecer novidades que “pareceriam algo retirado de um filme de ficção científica há cinco anos”.

Desde robots humanóides, capazes de dançar música de discoteca, a tecnologia de ponta em termos de segurança a serviços computadorizados especiais da Alibaba, os visitantes terão muito por onde escolher entre as diversas bancas das empresas que vão marcar presença no certame.

O evento decorre no Venetian, entre 14 e 16 de Novembro, e marcará também o quinto aniversário do “MGS Entertainment Show”.