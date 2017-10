Subida no ranking da selecção (ainda) não convence

A selecção de futebol de Macau subiu recentemente dois lugares no ranking da FIFA, para o 180º posto, igualando a melhor classificação obtida desde a transferência de soberania. Porém, diversas individualidades ligadas ao futebol do território defenderam, em ligações ao PONTO FINAL, que há ainda muito por fazer em prol do desenvolvimento da modalidade em Macau.

Pedro André Santos

Foi uma subida de apenas duas posições mas o suficiente para que Macau conseguisse a melhor classificação no ranking da FIFA desde a transferência de soberania, igualando a marca alcançada em 2001. O melhor registo de sempre na tabela compilada pela Federação Internacional das Associações de Futebol remonta a 1997, ano em que Macau alcançou a 157.ª posição do “ranking”.

O PONTO FINAL falou com algumas personalidades ligadas ao “desporto-rei” que desvalorizaram a subida no ranking, considerando que há ainda muito por fazer para desenvolver a modalidade: “O futebol deve ser considerado como uma modalidade especial, é preciso criar mais instalações para a sua prática. Deve ser apoiado desde as escolas, havendo um projecto a longo prazo. Também era importante criar melhores condições para reter os bons profissionais que estão no futebol, não só os jogadores como técnicos e administrativos, para dar outra dinâmica aos campeonatos locais, com torneios com equipas internacionais”, defendeu Manuel Silvério, em declarações ao PONTO FINAL.

O antigo presidente do Instituto do Desporto – responsável por ter trazido alguns grandes clubes ao território para encontros amigáveis – considera positiva a subida no ranking, mas salienta que é preciso “trabalho constante e regular” para tentar melhorar: “Temos todas as condições, que no passado não tínhamos, para melhorar esta posição, pelo menos para nos aproximarmos de Hong Kong”, defendeu.

Manuel Silvério lembra que o futebol “promove qualquer indústria e país”, e que não se justifica o “amadorismo” que ainda prevalece em Macau: “O Governo deve criar condições para o profissionalismo, incentivar organizações locais e certos serviços públicos, acho que a sociedade corresponderá de certeza. É preciso haver uma entidade profissional para gerir o futebol, não basta haver um treinador e um presidente, é preciso haver mais postos”, sublinhou.

Pelé, actual treinador da equipa de futebol da Casa de Portugal e antigo internacional pela selecção de Macau em 64 ocasiões, considera que a subida no ranking é pouco relevante e evoca as deficiências que têm havido a nível da formação de jogadores: “Há 15 anos que se fala em formação e ainda não formaram nada. Continuam a não dar hipótese a jogadores que já deviam estar na selecção há mais de cinco anos. Já podíamos ter subido mais lugares se os melhores jogadores de Macau tivessem sido chamados”, referiu ao PONTO FINAL.

Questionado sobre o que poderia ser feito para melhorar, Pelé referiu o exemplo da China, onde existem vários treinadores a dar formação e contribuir para o desenvolvimento da modalidade naquele país: “Nós, que somos mais chegados a Portugal, vamos buscar treinadores a Hong Kong, que não ganharam nada. Como é que podemos mudar­? Desde o momento em que eu saí da selecção que só chamaram dois ou três jogadores portugueses, e temos muitos miúdos que podiam ajudar a selecção de Macau, como no meu tempo, mas que não são chamados”, lamentou.

Conhecedor da realidade actual do futebol no território, Jorge Tavares considera que a alteração no ranking “não é muito relevante enquanto não existirem mudanças a partir da Associação de Futebol de Macau”, referindo que o organismo “faz tudo em cima de joelho”.

Sobre a entrada do novo seleccionador Chan Hiu-ming, o antigo jogador do Sporting e Benfica de Macau considera que “é muito cedo para se dizer se está a fazer um bom trabalho”, sublinhando, por outro lado, que o mais importante é haver uma mudança de mentalidade que passa por procurar outro resultado em campo que não o de “perder por poucos”: “Há tantos jogadores locais com qualidade, que jogam no Benfica, no Monte Carlo ou no Ka I. É preciso mudar a mentalidade. É difícil para um treinador mudar isso, tem que partir dos jogadores também”, apontou.