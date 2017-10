Shinzo Abe enviou oferta a polémico santuário de Tóquio

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, enviou esta terça-feira uma oferta para o polémico santuário de Yasukuni, em Tóquio, prática que costuma ser criticada pelos países vizinhos devido às ligações do templo ao passado militarista do Japão.

Abe enviou, a título pessoal, uma pequena árvore, como oferenda a propósito do festival de Outono, que decorre nos próximos quatro dias, noticiou a imprensa japonesa.

As oferendas de Shinzo Abe e a visita de membros do Governo ao santuário costumam gerar críticas dos países vizinhos, sobretudo da China e da Coreia do Sul, que consideram o templo de Yasukuni um símbolo do expansionismo militarista japonês.

Apesar dos três países terem estreitado a cooperação recentemente perante as ameaças da Coreia do Norte, as disputas históricas e territoriais são motivos frequentes de fricção na relação de Tóquio com Seul e Pequim. Entre o início do século XX e o final da guerra, o Japão colonizou a península coreana, a Manchúria e outras regiões da China.

O santuário xintoísta honra todos os que morreram pelo Japão entre finais do século XIX e 1945. Entre eles encontram-se 14 políticos e oficiais do Exército Imperial nipónico condenados como criminosos de guerra pelo Tribunal Penal Militar Internacional para o Extremo Oriente, no final da Segunda Guerra Mundial.

A última vez que Abe visitou Yasukuni como chefe do Governo foi em Dezembro de 2013, o que gerou fortes protestos da China e da Coreia do Sul, e até uma resposta de Washington, o principal aliado estratégico de Tóquio, que sugeriu que o líder do Governo não repetisse estas visitas.

Desde então, o primeiro-ministro japonês evitou deslocar-se a Yasukuni, mas enviou ofertas ao santuário por ocasião dos festivais de Outono e da Primavera.