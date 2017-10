Serviços de Saúde colocam fármaco na lista negra

A Direcção dos Serviços de Saúde apelou ontem ao residentes do território para não adquirirem ou consumirem um complemento alimentar de natureza diurética. O produto, denominado “Meixing” tem na sua composição “N-desmetilsibutramina”, uma substância medicamentosa que funciona como inibidor de apetite, mas que pode contribuir para que o consumidor desenvolva um risco elevado de contrair doenças cardiovasculares. A importação e comercialização do fármaco no território nunca foi autorizada, mas os Serviços de Saúde temem que o medicamento tenha entrada de forma ilegal em Macau, proveniente do Continente ou da vizinha Região RAEHK.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...